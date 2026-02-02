Un viaggio culturale alla scoperta delle bellezze di Sant’Antioco: l’assessorato alle Politiche sociali, in collaborazione con la Consulta dei Seniores, ha organizzato per domenica 8 febbraio un appuntamento rivolto ai residenti di Pula che abbiano compiuto 60 anni.

Il Comune garantirà il servizio di trasporto, mentre l’organizzazione del pranzo e della visita in loco sarà a carico dei partecipanti. Per prendere parte all’iniziativa c’è tempo sino a mercoledì: i posti disponibili saranno 50, le adesioni saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo previsto: i moduli di iscrizione sono disponibili negli uffici comunali, ma possono essere scaricati anche dal sito istituzionale.

L’assessora, Manuela Serra, spiega come attraverso iniziative di questo tipo sia possibile stare vicino ai cittadini della terza età: «Il progetto nasce con l’obiettivo di favorire momenti di socializzazione, scoperta del territorio e partecipazione attiva alla vita culturale, offrendo un’occasione di incontro e condivisione, siamo sicuri che i nostri anziani apprezzeranno questo viaggio».

