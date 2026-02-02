Venerdì 6 febbraio alle 18, presso il Centro Polivalente di Cabras, si terrà il nuovo appuntamento culturale dedicato alla valorizzazione degli scrittori sardi organizzato dalla biblioteca comunale: Francesco Abate presenterà il suo ultimo romanzo, “Gli indegni”, pubblicato da Einaudi. A dialogare con l’autore sarà il giornalista e avvocato Jimmy Spiga.

Gli indegni è un romanzo intenso e coinvolgente, ambientato tra la fine degli anni Settanta e gli Ottanta. Attraverso le vicende di Livio, giovane cagliaritano in fuga da una vita che gli sta stretta, e di Anaïs, figura magnetica e distruttiva, il libro racconta una storia d’amore e di ribellione, restituendo il ritratto di una generazione inquieta, affamata di vita e di libertà. Travolgente e malinconico, Gli indegni è un racconto sull’urgenza di vivere che attraversa ogni giovinezza.

Francesco Abate esordisce giovanissimo come DJ, iniziando a soli 14 anni un lungo percorso nel mondo della radio che lo porta a collaborare con diverse emittenti e a occuparsi dell’organizzazione di concerti e festival. È tra i fondatori di Radio X, ha lavorato per molti anni come DJ nei club della Sardegna e ha ricoperto il ruolo di direttore artistico di Radiolina.

Parallelamente sviluppa un’importante carriera letteraria: debutta come scrittore nel 1996 e pubblica numerosi romanzi per alcune delle principali case editrici italiane, collaborando anche con Massimo Carlotto e Valerio Mastandrea. Oltre ai romanzi, scrive racconti, testi teatrali, televisivi e sceneggiature cinematografiche.

Le sue opere sono tradotte e pubblicate in diversi Paesi europei. Nel corso della sua carriera riceve numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Solinas, il Premio del Libraio Città di Padova, il Premio Alziator e il Premio Lawrence.

© Riproduzione riservata