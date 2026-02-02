Dal 14 al 17 maggio prossimi Arzachena diventerà un punto di riferimento per la giovane musica italiana con il primo Concorso musicale nazionale “I Suoni della Gallura – Città di Arzachena”. L’iniziativa, promossa dall’Istituto Comprensivo n. 1 di Arzachena, nasce dall’impegno dei docenti Antonio Lascaro e Chiara Bellamacina, che ne curano la direzione artistica insieme alla dirigente scolastica Pinuccia Selis e a Gian Franco Mossa. Fondamentale il sostegno del Comune di Arzachena, attraverso l’assessore alla Pubblica Istruzione Michele Occhioni, che ha stanziato un contributo di 15 mila euro.

Il concorso si rivolge a una platea ampia e diversificata: studenti delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, licei musicali, conservatori, accademie, scuole civiche e privatisti. Le categorie previste dal bando spaziano dai solisti di ogni strumento alla musica da camera, fino a nove elementi, e alle orchestre. In palio un montepremi complessivo di 2.500 euro, assegnato sotto forma di borse di studio destinate alla formazione e allo sviluppo delle competenze musicali dei vincitori. Il calendario prevede il 14 e 15 maggio le audizioni di musica da camera, orchestre e percussioni al Teatro Montiggia di Palau.

Il 16 e 17 maggio, invece, sarà il Museo civico Michele Ruzittu di Arzachena a ospitare le audizioni dei solisti degli altri strumenti e il concerto finale di domenica 17 maggio, alle 20, con l’esibizione dei vincitori e la consegna dei premi speciali. Le domande di iscrizione dovranno essere inviate entro le ore 21 del 24 aprile 2026 all’indirizzo concorsomusicale@comprensivoarzachena1.edu.it. Regolamento e modulistica sono disponibili sul sito dell’Istituto Comprensivo Arzachena.

«Attraverso “I Suoni della Gallura” – sottolinea la dirigente Pinuccia Selis – vogliamo offrire agli studenti un’esperienza autentica di crescita, mettendoli in relazione con coetanei provenienti da realtà diverse, stimolando il confronto e il senso di condivisione». Sulla stessa linea l’assessore Michele Occhioni: «offriamo un’occasione di confronto ai talenti emergenti di tutta Italia in un’atmosfera di sana competizione che stimola al continuo miglioramento come persone e come musicisti».

