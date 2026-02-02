Si svolge stasera a Sinnai la festa de "Sa Candelora".

Per le 17 è previsto il Santo Rosario nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara. Alle 17,45 nel salone parrocchiale  si terrà il rito di benedizione delle candele  e la  brevissima processione dallo steso oratorio nella chiesa dove verrà celebrata la messa solenne.

Domani 3 febbraio, si svolgerà invece la festa di San Biagio con messe alle 8,30, alle 18 in parrocchia a alle 17 nella chiesa del quartiere di Santa Vittoria con l'"imposizione" delle candele e la benedizione della gola.

