Sinnai: stasera la festa de “Sa candelora”, domani quella di San BiagioGli orari delle celebrazioni
Si svolge stasera a Sinnai la festa de "Sa Candelora".
Per le 17 è previsto il Santo Rosario nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara. Alle 17,45 nel salone parrocchiale si terrà il rito di benedizione delle candele e la brevissima processione dallo steso oratorio nella chiesa dove verrà celebrata la messa solenne.
Domani 3 febbraio, si svolgerà invece la festa di San Biagio con messe alle 8,30, alle 18 in parrocchia a alle 17 nella chiesa del quartiere di Santa Vittoria con l'"imposizione" delle candele e la benedizione della gola.