Una novità, a Pau, rivolta a chi vuole approfondire la conoscenza delle pietre preziose e dei minerali presenti nel Monte Arci. Infatti, nei mesi di settembre e ottobre sarà possibile visitare la mostra mineralogica “Gianni Atzori”. In compagnia di un geologo si avrà la possibilità di ammirare la mostra della collezione donata dalla famiglia Atzori e ospitati negli spazi del CEAS “Parco dell’Ossidiana” di Pau. Un allestimento curato da Comune e Ceas, con l'obiettivo di dare una casa ai tesori e restituirli alla comunità, valorizzandoli. La mostra si potrà visitare nelle giornate di venerdì 11 e 25 settembre, 16 e 23 ottobre, dalle 15.30 alle 18.30. Un’occasione per conoscere meglio la mostra, con ingresso gratuito.

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