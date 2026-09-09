Prende il via a Mandas “Attivi Insieme: la strada per la longevità”, il progetto rivolto agli over 65 nato con l’obiettivo di promuovere il benessere della persona, favorire uno stile di vita attivo e creare nuove occasioni di incontro, partecipazione e socialità. Le attività si svolgeranno presso la sede delle Acli di Mandas e coinvolgeranno il territorio in un percorso pensato per accompagnare i partecipanti alla scoperta di nuove opportunità per stare bene, mantenersi attivi e continuare a essere protagonisti della vita della comunità. Il programma propone un ventaglio di attività diversificate, con una particolare attenzione al benessere a 360 gradi. Si partirà dal movimento e dal benessere fisico, affiancati da laboratori creativi e momenti di condivisione, attività dedicate ad allenare mente e memoria e iniziative per la scoperta e la valorizzazione del territorio. Non mancheranno inoltre momenti dedicati alla cultura, agli incontri e alla socialità, per rafforzare le relazioni e contrastare l’isolamento.

Il percorso prevede anche un test iniziale e finale, insieme ad attività di training metacognitivo e life skills, con l’obiettivo di accompagnare i partecipanti durante le diverse fasi del progetto e valutarne i risultati. La partecipazione è libera, ma i posti sono limitati. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 337.1104992 oppure scrivere all’indirizzo attivinsieme@aclicagliari.it.

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