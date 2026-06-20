Quattro giorni di Jazz internazionale tra concerti, masterclass e un Contest che fa impazzire le nuove generazioni. Dal 25 al 28 giugno, il centro storico di Sassari diventerà il cuore pulsante del Contrapunctum Jazz Festival, un vero e proprio ecosistema culturale e un punto di incontro tra artisti di fama mondiale, studenti, giovani interpreti e pubblico.

La manifestazione, promossa dall'associazione Contrapunctum ETS sotto la direzione artistica di Bruno Brozzu, propone 4 concerti, tutti con inizio alle 20.30 nel Teatro Civico.

Si parte giovedì con il Marco Morandini Trio, vincitore del Contrapunctum Jazz Contest 2026, che si è concluso nei giorni scorsi. Venerdì spazio a Joan Chamorro e alla celebre Sant'Andreu Jazz Band, una delle realtà didattiche e orchestrali più influenti del panorama internazionale.

Sabato riflettori puntati sul pianismo travolgente di Luca Filastro, artista affermato a livello internazionale per la sua raffinata conoscenza della tradizione jazz. Il compito di chiudere la manifestazione, domenica 28 giugno, spetterà al trombettista Giampaolo Casati, autorevole punto di riferimento del jazz europeo contemporaneo.

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