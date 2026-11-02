Torna domenica a Quartu l'iniziativa "Corri Molentargius, 8° Memorial Luca Piu", manifestazione podistica organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Cagliari Atletica Leggera. L'appuntamento è dalle 9 alle 13 per questa undicesima edizione che si annuncia molto partecipata come le precedenti. Il percorso si snoderà all'interno del parco naturale Regionale Molentargius-Saline e toccherà anche alcune strade del territorio di Quartu.

Per garantire la sicurezza degli atleti e degli utenti della strada è stata disposta la chiusura al traffico in via Don Giordi, sulla strada comunale Is Arenas e sulla strada comunale Molentargius, negli orari in cui si svolgerà la gara. Lo stop alle auto sarà limitato al tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti e riguarderà di volta in volta soltanto i tratti interessati dal passaggio degli atleti, con tempestiva riapertura al traffico, compatibilmente con le esigenze di sicurezza.

L’amministrazione invita automobilisti e residenti della zona a prestare la massima attenzione, a rispettare la segnaletica e le indicazioni degli addetti e, dove possibile, a programmare per tempo i propri spostamenti scegliendo percorsi alternativi durante le ore della manifestazione.

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