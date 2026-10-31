Baressa, si rinnova la tradizione di "Is Paisceddasa"Appuntamento con la passeggiata nelle vie del paese
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Questo pomeriggio, sabato 31 ottobre, a Baressa, come da tradizione, si rinnova l’appuntamento con “Is Paisceddasa”. L’iniziativa è organizzata dalla Pro loco, che vuole far rivivere un’antica tradizione per ricordare le anime dei defunti. Tradizione che, fino a qualche decennio fa, vedeva i bambini del paese girare di casa in casa chiedendo “is paisceddasa”, in occasione della commemorazione, ricevendo in dono frutta di stagione, noci, mandorle e dolci.
Il programma del pomeriggio prevede alle 17.30 il ritrovo dei bambini presso la sede della Pro loco per dare inizio al rituale. Rituale che prevede la passeggiata per le vie del paese per ricevere “Is Paisceddasa” dalle famiglie. Al termine è previsto un momento conviviale nella sede dell’associazione.