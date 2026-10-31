Una battaglia contro la violenza di genere senza quartieri, che anche quest'anno si rivolge alla cittadinanza: ed è entro la mezzanotte dell'8 novembre che associazioni, enti e soggetti interessati vengono invitati ad aderire al nuovo calendario condiviso di "Feminas. Cagliari contro la violenza", promosso dal Comune di Cagliari in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Si apre così la possibilità di proporre eventi, iniziative e manifestazioni da inserire nel programma, prima che lo stesso entri nel vivo dal 21 novembre.

L'edizione 2026-2027, presentata sotto il titolo "La responsabilità della violenza: sessant’anni dal ‘no’ di Franca Viola", rievoca proprio una delle vicende più emblematiche dell'emancipazione femminile e soprattutto della lotta alla cultura patriarcale in Italia, che anche in tempi più recenti cerca di sminuire, o ancor peggio giustificare, la violenza contro le donne e le identità non conformi. Il riferimento risale infatti alla nota vicenda del 1966, nello storico rifiuto della giovane siciliana Franca Viola a un matrimonio "riparatore", viatico di un grande cambiamento culturale e giuridico.

In attività fino al 30 giugno 2027, il calendario andrà ad attraversare due date fortemente simboliche: il 25 novembre, appunto la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e l'8 marzo, la Giornata internazionale della donna. Riunendo appuntamenti vari e diffusi sul territorio comunale, l'obiettivo fondamentale è coinvolgere la cittadinanza in iniziative culturali dedicate alla sensibilizzazione e alla promozione della parità di genere, per costruire nel lungo termine una rete tra i soggetti impegnati nella prevenzione alla violenza, e a favore delle pari opportunità.

Quella in corso al momento è però solo la prima finestra aperta per l'adesione, con le proposte presentate durante essa che andranno a coprire il periodo a cavallo tra tardo autunno e inverno 2027: una seconda finestra sarà attiva dal 29 gennaio al 12 febbraio dell'anno prossimo, rivolta alla programmazione dal 1° marzo al 30 giugno. Per partecipare, idee e progetti vanno redatti sull'apposita scheda di proposta dell'evento, con le relative sottoscrizioni, documentazioni e modalità d'invio indicate nei moduli, scaricabili dalla sezione "Bandi e avvisi" del portale istituzionale del Comune.

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