Un viaggio culturale alla scoperta delle Domus de Janas di Su Crucifissu Mannu, la necropoli che sorge nel territorio comunale di Porto Torres, riconosciuto tra i siti patrimonio dell’umanità.

Si chiama “Settembre con le fate” il percorso aperto al pubblico con visite guidate, programmate tutte le domeniche e lunedì del mese (7, 8,14, 15, 21, 22, 28 e 29), nelle ore dalle 10.15 alle 14.45, per conoscere le dimore delle fate, così come raccontato dalla tradizione, sepolture scavate nella roccia oltre seimila anni fa dalle comunità preistoriche di di agricoltori e allevatori. Un misterioso labirinto scavato nella roccia calcarea, un cimitero preistorico composto da 22 tombe, costruite nel Neolitico recente e costantemente usate fino al Bronzo antico, intorno al XVI secolo a.C.. Punto di incontro per le visite è l’ Ufficio Turistico di Porto Torres - Stazione Marittima, in via Bassu, con spostamenti con auto propria in partenza da questa sede.

La prenotazione può essere effettuata al numero 334 7062913 entro le ore 16 del venerdì precedente la domenica o il lunedì. L’iniziativa è organizzata dalla cooperativa Memoria Storica e dal Comune di Porto Torres.

