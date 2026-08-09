L’Atrio Comita, lo spazio all'interno del complesso monumentale della Basilica di San Gavino, a Porto Torres, ospiterà domenica 16 agosto alle 21, la giornalista, storica e saggista Paola Caridi, che presenterà il suo libro “Sudari. Elegia per Gaza” (Feltrinelli). Da oltre vent’anni attenta osservatrice della storia e della politica del Medio Oriente e del mondo arabo, l’autrice scrive un’elegia che unisce il rigore della testimonianza storica all’ampiezza di uno sguardo profondamente umano, dove i sudari del titolo sono «note bianche sul pentagramma nero del nostro presente». Il bianco non è casuale né è un segnale di resa come spesso interpretato in Occidente. È, invece, il «segno del lutto, o meglio, il colore del lutto in quanto fortemente consigliato dal profeta Mohammed, che considerava gli abiti di colore bianco i migliori da indossare. E anche i migliori per avvolgere le salme dei defunti», scrive Caridi. Dell’opera, l’autrice parlerà con Francesco Manca. L’incontro è organizzato da Lìberos con il sostegno del Comune di Porto Torres e in collaborazione con la libreria Koinè Ubik di Porto Torres.

Paola Caridi (Sassari, 1951), giornalista e storica, si è trasferita nel Medio Oriente nel 2001, prima al Cairo e poi a Gerusalemme. È fondatrice ed è stata corrispondente di “Lettera22”, agenzia di stampa specializzata in politica estera. Socia dell’Istituto Affari Internazionali, si occupa da molti anni di storia politica contemporanea del mondo arabo. Ha collaborato, tra gli altri, con “l’Espresso”, “Il Sole 24 Ore” e “Limes”. Ha pubblicato diversi libri tra cui: “Arabi invisibili” (2007), “Hamas” (2009 e 2023), “Gerusalemme senza Dio” (2013), “Il gelso di Gerusalemme” (2024), tutti editi da Feltrinelli. Ha curato “La rivoluzione egiziana di ‘Ala al-Aswani” (2011).

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