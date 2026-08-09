Una passerella sotto le stelle cadenti, nella notte di San Lorenzo, per il penultimo atto di Miss Universo Sardegna. Domani, 10 agosto, a partire dalle 20.30, l’Aquarium Torre delle Stelle, sul litorale di Maracalagonis, ospiterà la semifinale del concorso che porterà all’elezione della nuova Miss Universo Sardegna. L’appuntamento sarà un intreccio di bellezza, moda e spettacolo. Le concorrenti si contenderanno l’accesso alla finale, in programma il 20 agosto in Costa Verde, quando verrà incoronata la nuova reginetta sarda. L’ingresso alla serata sarà gratuito, ma sarà necessario prenotare il proprio posto. A condurre sarà ancora una volta Anthony Peth, volto noto delle televisioni nazionali. Madrina della serata sarà invece Anna Chessa, Miss Sardegna 2026.

Sul palco ci sarà anche il coreografo Francesco Sassu, mentre tra le protagoniste dello spettacolo è annunciata Katia Malika, campionessa mondiale di danza orientale. Spazio anche alla moda con le creazioni di Dama Atelier, firmate dalle stiliste Daniela Zucchi e Francesca Sedda, oltre ai lavori di Elisa Contini e Michela Torchetti. Alla semifinale parteciperanno anche Ilaria Adelina Mura, prima finalista regionale di Miss Universe Sardegna, e Gaia Lunesu, prima finalista Teen, quest’ultima fuori concorso. A organizzare l’evento, dopo il successo della prima edizione, è Alessia Ghisoni, imprenditrice e titolare di diversi marchi nel settore della moda e degli eventi. Un percorso che l’ha portata a essere indicata dalla stampa nazionale come la «regina dei grandi eventi» legati alle manifestazioni di Miss Mondo e Miss Universo in Sardegna.

La scelta della notte di San Lorenzo non è casuale. «Mi piace pensare che, mentre le stelle dal cielo cadono, per le nostre ragazze in passerella cominci il loro personale cammino luminoso», spiega Ghisoni. L’obiettivo, aggiunge, è quello di unire «la competizione e lo spettacolo alla magia del cielo estivo», trasformando la semifinale in un appuntamento capace di richiamare pubblico e attenzione. A fare gli onori di casa sarà David De Clercq, titolare dell’Aquarium Torre delle Stelle, che aveva già ospitato una tappa di Miss Mondo lo scorso gennaio. «Ospitare nuovamente un concorso così importante, questa volta nel nostro giardino e in piena estate, per noi significa mettere a disposizione il meglio dell’Aquarium: uno spazio che racconta la Sardegna e un’ospitalità che va oltre le aspettative», dice De Clercq. L’obiettivo, aggiunge, è fare in modo che «ogni ospite, dalle candidate al pubblico, porti a casa il ricordo di una bellissima serata». Per le concorrenti sarà dunque una notte decisiva. Tra moda, danza, spettacolo e passerella, le aspiranti miss si giocheranno una delle ultime occasioni per conquistare l’accesso alla finale del 20 agosto. E nella notte di San Lorenzo, sotto il cielo stellato di Torre delle Stelle, il sogno della corona passerà anche attraverso una delle passerelle più suggestive dell’estate sarda.

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