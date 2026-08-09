Soleminis, libri e astronomia per la notte di San LorenzoSi comuncia alle 19 con l’incontro letterario, poi si parte per Monte Arrubiu per vedere le stelle cadenti
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Prima la presentazione del libro di fantascienza “Siderus-Fondazione”, romanzo d’esordio di Luca Murtas, fisico, istruttore di sopravvivenza e survival sportivo con la passione per la montagna. A seguire un'escursione notturna (facoltativa) a Monte Arrubiu per l’osservazione delle stelle e dei pianeti nella notte di San Lorenzo. L'appuntamento, organizzato dal Festival letterario “Dialoghi d’Autore” in collaborazione con Street Books di Dolianova, è in programma domani 10 agosto a Soleminis. Si inizia alle 19 in Piazza Berlinguer con la presentazione del romanzo di fantascienza "Siderus", la storia di quattro ragazzi che partono alla scoperta di un nuovo pianeta a cui guardano con speranza gli umani dopo la distruzione della terra a causa di guerre e catastrofi naturali. A dialogare con l'autore, sarà il giornalista Andrea Mameli. Al termine dell'incontro letterario, la partenza per Monte Arrubiu per osservare le stelle cadenti e la disposizione dei pianeti con la guida scientifica di Luca Murtas.