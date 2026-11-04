Dare forma alla fantasia, inventare personaggi e imparare a raccontare storie attraverso le immagini. A Senorbì sono aperte le iscrizioni al corso di fumetto rivolto a bambini e ragazzi, un laboratorio dedicato a chi vuole avvicinarsi al disegno e scoprire le tecniche della narrazione a fumetti. A guidare i partecipanti in questo percorso creativo sarà Giorgio Carta. Le lezioni si terranno tutti i lunedì, dalle 15.30 alle 18, accompagnando i corsisti per l'intero anno scolastico, da ottobre 2026 fino a giugno 2027. Il laboratorio avrà come punto di riferimento la Scuola di Pittura Cimabue Trexenta, situata in via Sicilia n. 18 a Senorbì, uno spazio ideale per stimolare l'espressione artistica e la manualità dei più giovani.

L'iniziativa rappresenta un'importante opportunità di aggregazione e crescita culturale per il territorio della Trexenta, offrendo ai ragazzi un momento formativo e divertente dove sviluppare le proprie capacità espressive attraverso il disegno e la narrazione visiva. Per informazioni dettagliate sui costi, sul programma e per procedere con le iscrizioni, è possibile contattare direttamente gli organizzatori inviando un'email all'indirizzo giorgioc88@gmail.com oppure telefonando al numero 3280756421.

© Riproduzione riservata