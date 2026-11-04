La Giunta comunale ha approvato la partecipazione alla decima edizione del bando “Città che legge”, promosso dal Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL) del Ministero della Cultura. Su proposta dell’assessora alla Cultura Raffaella Sanna, il Comune di Alghero, in qualità di capofila, presenta il progetto “Alghero legge – Sant Jordi 2027”, ideato dall’associazione Itinerandia, partner principale dell’iniziativa. L’obiettivo è promuovere la lettura, portare i libri fuori dai luoghi tradizionali e valorizzare il legame storico, culturale e linguistico che unisce Alghero alla Catalogna. Il progetto, rivolto a un pubblico di tutte le età, prevede un calendario di iniziative diffuse tra marzo e maggio 2027, con il coinvolgimento di scuole, biblioteche, librerie e associazioni cittadine. Al centro delle attività la celebrazione di Sant Jordi, il 23 aprile, tradizionale festa catalana dei libri e delle rose, insieme alla valorizzazione della lingua catalana di Alghero. <Questo progetto rappresenta un'importante opportunità per coinvolgere e sensibilizzare alla lettura un pubblico quanto più esteso e diversificato>, spiega l’assessora Raffaella Sanna. <Vogliamo portare la lettura tra tutti e praticarla come strumento di condivisione e scambio, abbattendo le barriere e stimolando la curiosità dei cittadini di tutte le età>. Alghero partecipa al bando grazie alla qualifica di “Città che legge” ottenuta per il triennio 2024-2026. L’avviso ministeriale mette a disposizione risorse per sostenere progetti culturali capaci di creare reti stabili tra amministrazioni, scuole, biblioteche e associazioni del territorio, favorendo la diffusione della cultura del libro e della lettura.

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