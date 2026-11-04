Manca poco meno di un mese ma già nell’aria si sente il fermento per la terza edizione del “Natale di Scienza”, dedicato alle scuole Primaria e Secondaria di Cuglieri, e Istituto comprensivo di Santu Lussurgiu e le Superiori di Bosa, Oristano e Macomer. La terza edizione, organizzata dall’associazione Aps Scienza Società e Scienza di Cagliari, si prefigge di promuovere la conoscenza scientifica e la cultura del territorio.

Quest’anno il tema è ispirato alle “Visioni” come l’atto del vedere l’ambiente circostante attraverso la vista, come ampliamento della conoscenza dell’Universo attraverso la tecnologia, come valorizzazione della scienza come motore sano di crescita e sviluppo sostenibile.

Da mercoledì 2 a giovedì 3 dicembre due giorni intensi di conferenze, incontri e dibattiti dedicati alle scuole e ad un pubblico eterogeneo, laboratori per le scuole, mostre, concorsi a tema e presentazione di libri. Quest’anno pure il dibattito su l’intelligenza artificiale e le sue molteplici applicazioni nella vita reale, e la novità del concorso Arte & Scienza, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado di Cuglieri e provincia. Oggetto del concorso è la produzione di un prodotto di tipo visivo, grafico o letterario sul tema delle Visioni. L’obiettivo è coniugare l’interesse per i temi della scienza con l’utilizzo di strumenti di vario tipo: grafico, artistico, letterario, visivo video, cortometraggio, fotografia.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere conoscenza scientifica e cultura del territorio: «perseguendo tutte le azioni che incentivino la formazione perpetua della cittadinanza al fine di avere cittadini più partecipi e consapevoli, e diffondere il piacere della conoscenza scientifica grazie al coinvolgimento attivo dei partecipanti», precisa il presidente dell'associazione Aldo Cannas.

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