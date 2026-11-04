Storiche collezioni che non sono solo luogo di apprendimento, ma anche incontro e condivisione per grandi e piccini: e nel segno di questa visione si apre il programma di novembre ai Musei Civici di Cagliari, in movimento tra la Galleria Comunale d'Arte, il Museo d'Arte Siamese Cardu e il Palazzo di Città con letture, laboratori e visite guidate per tutte le età.

Inaugurato già domenica 1, il calendario vede altri tre appuntamenti per giovani e adulti alla Galleria, partendo già giovedì 5 alle 16:30 con "Lettori ad Arte", nel confronto su "Guardami negli occhi" di Giovanni Montanaro tra i frequentatori del gruppo di lettura residente, seguito sabato 7 alle 16 dal ciclo di conferenze "Alla scoperta dei grandi mdausei", che ritorna con un approfondimento sulla struttura, la storia e le collezioni del parigino Musée d’Orsay. Anche l'Art Institute di Chicago viene raccontato sabato 21 alla stessa ora, esplorandone l'importanza culturale e architettonica, trasferendosi poi al Museo Cardu per un quarto e ultimo appuntamento il 26 novembre alle 15, con il nuovo "Silent Book Party", silenziosa lettura collettiva tra le ceramiche siamesi e con la tazza di tè portata da casa.

Per i più piccoli si comincia invece da "Primi passi nella lettura", rivolto ai bimbi dai zero ai due anni e alle loro famiglie, in un'esperienza sensoriale tra libri, tatto e ascolto in programma giovedì 12 alle 16. Spazio poi alla fascia dai tre ai cinque anni, per mercoledì 18 alle 16:30 con le "Letture a tema artistico" sul volume "Ieri al museo mi è successa una cosa pazzesca" di Davide Calì, seguite da un momento creativo, concludendo il 19 novembre con i bambini dai sei ai dieci anni invitati alla stessa ora del giorno prima al laboratorio artistico, per creare opere originali e dar vita a un immaginario museo, sperimentando linguaggi espressivi e modi personali d'interpretare l'arte. Tutti gli incontri sono previsti alla Galleria, che conserva anche opere della Collezione Ingrao e di autori come Giacomo Balla, Umberto Boccioni e Giorgio Morandi.

Le visite guidate vanno avanti invece ogni domenica alle 11 e alle 16, con la Galleria che viene esplorata il 22 novembre, il turno del Museo Cardu nelle due occasioni del 15 e 29 novembre, riservando infine la giornata dell'8 novembre a Palazzo di Città. Proprio quest'ultimo ospita fino a quella data la mostra "Wanda Nazzari. Partiture di ruggine e di seta", mentre il 28 novembre ha inizio "Antonio Ligabue. La grande mostra", curata da Francesco Negri e Francesca Villanti.

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