Pochi giorni e anche a Palmas Arborea verrà dedicata una serata da “brividi” in occasione di Halloween. Ad organizzarla sarà la Biblioteca comunale, infatti, con due appuntamenti, previsti martedì e mercoledì, dedicati ai piccoli dai 5 ai 10 anni e intitolati "Halloween in Biblioteca".

Martedì 28 ottobre, a partire dalle 16.30, nella struttura della borgata di Tiria e mercoledì 29 ottobre in quella di Palmas Arborea. Le attività prevedono letture a tema e laboratorio creativo, su turni di massimo 10 bambini. Per informazioni e prenotazioni ci si potrà rivolgere alla Biblioteca comunale via telefono (0783028221) o via e-mail (indirizzo biblioteca@comune.palmasarborea.or.it).

