Giovedì 11 e venerdì 12 giugno a Oristano, in via XX settembre 34, si terrà il corso su “appropriatezza prescrittiva di carrozzine e sistemi di postura” organizzato dalla Regione in collaborazione con l’Associazione Scientifica Aipto.

Il programma del corso garantisce l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche per la gestione in equipe del paziente affetto da disturbi degenerativi o patologie che ne limitano in parte o completamente le funzionalità motorie costringendolo all’utilizzo di ausili per la mobilità.

Come fanno sapere dalla Asl, si acquisiranno inoltre importanti skills e caratteristiche personali al fine di implementare i processi già conosciuti, basati sull’individuazione specifica del percorso da utilizzare in base alle caratteristiche di ogni singolo paziente, con l’obiettivo di creare un elenco regionale di Medici prescrittori e un team di professionisti sanitari specializzati che lavorino e promuovano il concetto di multidisciplinarietà.

Il corso è aperto a tutte le professioni sanitarie. Possono partecipare al corso medici autorizzatori, medici fisiatri, medici ortopedici, medici vascolari, medici di base, amministrativi della protesica, tecnici ortopedici, fisioterapisti, terapisti occupazionali, tecnici della prevenzione sugli ambienti e luoghi di lavoro, assistenti sanitari, terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva, specializzandi dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e dei corsi di laurea delle professioni sanitarie.

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