Il Comune di Mandas si prepara a celebrare un’importante ricorrenza della propria storia istituzionale. Lunedì 4 maggio 2026 si terrà la cerimonia per il 219° anniversario dell’istituzione della Prefettura di Mandas, un momento simbolico che richiama le radici amministrative e politiche del territorio. L’iniziativa, promossa dal sindaco Umberto Oppus e dall’amministrazione comunale, vedrà la partecipazione del Prefetto di Cagliari, Paola Dessì, protagonista degli appuntamenti previsti nel corso della mattinata.

La ricorrenza affonda le sue origini nel Regio Editto del 4 maggio 1807, quando il re di Sardegna Vittorio Emanuele I introdusse nell’isola il sistema delle prefetture, ispirandosi al modello amministrativo napoleonico. In quell’occasione il territorio sardo fu suddiviso in quindici realtà, con capoluoghi Cagliari e Mandas. Il programma della giornata prevede, alle 10.30, l’accoglienza ufficiale del Prefetto presso il Palazzo Municipale, dove sarà scoperta una targa commemorativa. Seguirà, alle 10.45, l’incontro con alunni e insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Mandas, nelle scuole di Viale Europa, momento dedicato alle giovani generazioni e alla trasmissione della memoria storica. Alle 11.30 nell’ex convento di via Canonico Dessì si terrà l’incontro con le autorità locali e i sindaci del territorio e dei comuni che un tempo facevano parte della Prefettura di Mandas. Un’occasione di confronto istituzionale che rafforza il legame tra storia e attualità amministrativa.

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