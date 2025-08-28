Dall’idea del brano ai punti di forza e le criticità della composizione, dall’arrangiamento all’impasto delle voci: domani 29 agosto con inizio alle 21, presso Casa Enas, la casa delle culture e tradizioni, l’appuntamento per scoprire i segreti e la tecnica del Coro di Loiri, tra i più famosi e longevi della Gallura e dell’Isola. Il gruppo, con all’attivo numerose partecipazioni a rassegne internazionali, si riunisce ogni venerdì per le prove che, in questa occasione, saranno ospitate dal centro culturale ed aperte al pubblico.

Un appuntamento dedicato a tutti gli appassionati ed anche a tutti coloro che vogliono provare ad entrare nell’ensemble, con la prospettiva futura di diventarne membri effettivi.

Casa Enas è un progetto voluto e supportato dall'amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo, gestito dall'Associazione Culturale Mediterrarte e dalla Cooperativa Gea; in quasi due anni di attività ha proposto laboratori adatti a tutte le età e numerose iniziative di promozione culturale.

