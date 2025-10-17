A Baressa, questo pomeriggio, venerdì 17 ottobre, appuntamento da non perdere per gli amanti della lettura. A partire dalle 16.30, nella Biblioteca comunale, in via Is Tellaias 4, si terrà la presentazione del libro “Lettere di un Bruco e una Farfalla”. All’appuntamento saranno presenti l’autrice, Fleanna Lai, e il relatore Massimo Vincis.

Quella in programma questo pomeriggio è solo l’ultima iniziativa della struttura, gestita dalle cooperative “Comes” e “Agorà”, che in vista delle prossime settimane ha già pianificato anche attività per i piccoli, in occasione di Halloween.

