Un viaggio tra pane e tradizione nella suggestiva frazione norbellese  di Domusnovas Canales.  È quello che si  è potuto vivere, grazie ad un  evento unico e affascinante che ha unito degustazioni, letture, momenti culturali e di aggregazione. L'iniziativa,  si è svolta  presso il panificio artigianale “Su Framentazu” della famiglia Piras, uno dei pochi in Sardegna che ancora cuoce il pane con il forno a legna. 

Una attività di nicchia che produce pane di alta qualità e molto apprezzato,  che trova un buon riscontro  commerciale nella loro sede ma anche  in alcuni punti vendita del territorio.  I titolari  hanno  mantenuto viva la  panificazione “fatta in casa”, utilizzando ingredienti di alta qualità e tecniche di lavorazione antiche.  Durante l’anno, il panificio si distingue anche per l’organizzazione di laboratori molto partecipati dove vengono messe a disposizione di tutti esperienze da tramandare e conservare.

 "A Su Framentazu" è stata  dunque  un'occasione per scoprire la storia e la cultura del pane in Sardegna con una  ricca giornata accompagnata da un percorso narrativo sonoro a cura di Pietro Fois e Gerardo Ferrara, che  ha guidato i visitatori.  Una manifestazione densa  di appuntamenti che non ha  catturarto l'attenzione  di un grande numero di ospiti, che hanno avuto  la possibilità di ammirare tante bontà che si riteva perdute.

Tutto questo   al centro della Sardegna,  in un borgo piccolissimo  dove vi abitano una quarantina di persone, ma  l'accoglienza è sempre stata messa al primo posto  e  curata nei mimimi particolari.   

