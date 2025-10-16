Importante possibilità messa in campo dall'amministrazione provinciale di Oristano per quanti vogliono conseguire l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore per conto terzi di merci e persone. Le domande di ammissione agli esami devono essere presentate entro il 14 novembre, utilizzando l'apposito modulo pubblicato insieme al bando completo nel sito istituzionale , redatto in bollo e trasmesso a mano, via raccomandata A/R o tramite PEC all'indirizzo provincia.oristano@cert.legalmail.it.

Possono partecipare i residenti nella Provincia di Oristano e nei comuni dell'Ogliastra convenzionati, che abbiano compiuto la maggiore età, siano in possesso dei requisiti morali e di un diploma quinquennale o triennale, oppure abbiano frequentato un corso di formazione di 150 ore. L'esame si svolgerà il 16 dicembre presso la sede della Provincia in Via Carboni, Oristano. Le prove consistono in un questionario da 60 domande e un'esercitazione scritta.

Il punteggio minimo per superare l'esame è di 60 su 100. Ai candidati idonei verrà rilasciato l'attestato conforme al regolamento Ce 1071/2009. Per informazioni, contattare il Servizio Trasporti ai numeri 0783/793309 o 0783/793346.

