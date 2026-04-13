Aeroporti ai privati, opposizione all’attacco: «Operazione poco trasparente, la Giunta riferisca in aula»Mentre la Giunta conferma che i 30 milioni per l'operazione si cercherà di stanziarli nella ''manovrina'' di primavera, le opposizioni chiedono chiarimenti
Nuove polemiche in Consiglio regionale, sulla fusione e privatizzazione degli aeroporti sardi.
Mentre la Giunta conferma che i 30 milioni per l'operazione si cercherà di stanziarli nella ''manovrina'' di primavera, le opposizioni, dopo aver censurato i termini dell'accordo per la costituzione della holding, denunciano ancora la scarsa trasparenza. Da qui, il rilancio con urgenza di una seduta sul tema con l'invito all'Esecutivo di riferire in aula. Identica richiesta arriva per un dibattito in Consiglio Comunale a Cagliari dove la mozione, datata settembre 2024, è stata ora calendarizzata. all'ordine del giorno e verrà discussa in una delle prossime assemblee.
Nel video le interviste a Giuseppe Meloni, Assessore regionale al Bilancio, Umberto Ticca, Capogruppo Riformatori in Consiglio regionale, Luca Pizzuto, Capogruppo Sinistra Futura in Consiglio regionale, Alessandro Serra, Segretario Forza Italia Cagliari.