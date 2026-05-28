Il sindaco di Muravera Salvatore Piu ha salutato i cittadini al termine del suo ultimo Consiglio comunale, dopo oltre quindici anni (non consecutivi) da primo cittadino. «C’è bisogno di condivisione e non di conflitti per amministrare bene Muravera – ha sottolineato Piu - e dunque auguro buone elezioni e buon futuro al paese che merita una amministrazione competente e al massimo della sua espressività».

Quindici anni (i primi dieci dal 2000 al 2010) che Piu ha diviso «con la professione di medico e con la mia famiglia». Quanto a questi ultimi cinque anni (quasi sei) «sento il dovere forte di ringraziare la segretaria comunale, gli assessori, i capigruppo e i consiglieri tutti». Non è mancata una piccola provocazione, come nel suo stile: «Ai candidati alla carica di sindaco – ha aggiunto – faccio i miei migliori auguri anche perché credo di aver riscaldato molto bene questa poltrona, una poltrona difficile soprattutto in questo periodo». Come dire: la poltrona scotta, occorrerà grande impegno e competenza per venire a capo dei numerosi problemi che inevitabilmente si presenteranno.

Piu, pur non dando alcuna indicazione di voto, ha infine ribadito l’invito a recarsi alle urne: «Andate a votare – ha concluso – ed esprimete il vostro parere con serenità, e da questi momenti che si vede davvero la maturità di una comunità».

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