Ateneika, il Ctm avvia un piano straordinario di trasporto pubblicoCi sarà anche una navetta, con una frequenza prevista di 20 minuti
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Con l’avvio di Ateneika, il festival a ingresso gratuito (in programma da giovedì 28 maggio a sabato 6 giugno presso il CUS Cagliari (Cittadella Sportiva “Sa Duchessa”, via Is Mirrionis) il CTM ha avviato un piano straordinario di trasporto pubblico per garantire sicurezza e accessibilità durante tutta la manifestazione a beneficio anche dei ragazzi dell'hinterland.
La navetta dedicata Ateneika (indicatore di percorso ER sulle paline elettroniche e su Busfinder) prevede il collegamento diretto da Piazza Matteotti all’area Ateneika (via Is Mirrionis angolo via dei Falletti) e ritorno, passando per Quartu Sant'Elena, oltre che per Quartucciu, Selargius, Monserrato e Pirri. Il capolinea ER Ateneika è situato alla palina n. 86 (via Is Mirrionis angolo via Falletti), allestita con la mappa Ateneika.
La frequenza prevista per la navetta è di 20 minuti. Sarà attiva tutte le notti dal 28 maggio al 6 giugno, dalle 00.50 alle 3.30 del mattino, il sabato con prima corsa anticipata alle 23.50. Per garantire la necessaria sicurezza a bordo saranno presenti delle guardie giurate. Tutti gli orari e i percorsi sono consultabili sull’app Busfinder (linea ER).
Oltre alla linea ER (navetta Ateneika), i sabati notte sarà attiva anche l’altra linea notturna: la Linea L, la Litoranea verso Flumini (capolinea da piazza Matteotti), con frequenza 60 minuti. La prima corsa da via Sassari è programmata per le 00.00 e l’ultima corsa verso Flumini alle 3 del mattino.
Mappe e info sono disponibili presso i presidi informativi CTM, nella palina n. 86 in via Is Mirrionis angolo Falletti (capolinea Ateneika) e nelle pensiline in via Is Mirrionis fianco Chiesa, fronte e lato Magistero. Le hostess CTM saranno presenti ogni sera, dalle 19 alle 21, presso l’area dell’evento per distribuire mappe, biglietti e gadget, ma anche per fornire assistenza in tempo reale ai passeggeri.