Prosegue il caro-tariffe sui trasporti da e per la Sardegna, con il prezzo dei biglietti per raggiungere l'Isola durante la prossima estate che continua a salire.

Che si viaggi in aereo o in traghetto, le tariffe hanno raggiunto livelli quasi inaccessibili per buona parte della famiglie italiane.

Nella settimana di Ferragosto il viaggio per quattro persone può costare da 1.100 a 2.300 euro. Una tassa d'ingresso che rischia di compromettere la stagione estiva: chi non può permettersi spese simili sceglie altre destinazioni turistiche, chi invece non vuole fare a meno dell'Isola deve rivedere il proprio budget per il resto della vacanza (alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari).

Un viaggio in traghetto può costare fino a 300 euro a persona, mentre in aereo si sfiorano i 600 euro tra andata e ritorno.

