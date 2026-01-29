Dal 29 marzo in poi i biglietti per Roma e Milano dai tre scali della Sardegna non si possono acquistare. Basta fare una simulazione sui siti delle compagnie che da tre anni garantiscono i voli in Continuità territoriale, ovvero Aeroitalia, Ita Airways e Volotea. Tutto dipende dal fatto che alla fine del mese prossimo scade il bando regionale e le rotte di quello nuovo non sono state ancora assegnate.

Quanto durerà il disservizio, che vale tanto per i residenti in Sardegna quanto i turisti, non è dato saperlo. Dall’assessorato ai Trasporti non arrivano dichiarazioni ufficiali. L’ipotesi è che la vendita possa riprendere regolarmente dalla prossima settimana. Ma non ci sono certezze. Anche perché le tratte da aggiudicare con la nuova gara, le cui offerte sono state aperte il 15 dicembre scorso, hanno tempi diversi. Su Cagliari-Linate e Alghero-Fiumicino, Aeroitalia è in corsa da sola.

In questo caso la procedura di assegnazione delle rotte è più rapida. Per quel che riguarda invece Cagliari-Fiumicino, Olbia-Fiumicino e Olbia-Linate, Aeroitalia si è detta disponibile a garantire i voli senza compensazioni. Gli altri due vettori, Ita Airways e Volotea che hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese (Rti), hanno un mese di tempo per decidere se viaggiare ugualmente senza prendere soldi pubblici. Questo implica tempi più lunghi nella decisione da parte della commissione giudicante che sta valutando le proposte operative. Anche sotto il profilo tecnico, per verificare lo stato della flotta e anche il possesso dei requisiti previsti nel bando.

Discorso a parte per l’Alghero-Milano: non ci sono compagnie che hanno presentato offerte. In questo caso la Regione è obbligata a prorogare l’attuale bando e lo farà sino a ottobre, per evitare eventuali disservizi in estate. Ma comunque entro le prossime settimane andrà pubblicata la nuova gara ad hoc.

