Il 27 ottobre decolla la nuova continuità territoriale aerea, seppure in via transitoria, per la durata di un anno. Ma affiorano le prime debolezze di un sistema che ha molte fragilità. C'è la questione dell'orario del primo volo di Ita da Alghero verso Milano previsto alle 8.55. Così, paradossalmente, - denunciano i sindacati - sono i lombardi che riescono a partire da Milano alle 7, a beneficiare dei vantaggi delle rotte agevolate.

Poi le garanzie, ritenute insufficienti, offerte da Aeroitalia nei collegamenti da e per Cagliari: «La compagnia non assicura alcuni servizi di cui i sardi hanno bisogno». Ma non è escluso che Ita Airways alla fine decida di non abbandonare Cagliari. Ha tempo sino al 26 ottobre. Potrebbe assicurare i collegamenti senza compensazione economica. Non sarebbe la prima volta.

Nel video le valutazioni di Arnaldo Boeddu (Filt Cgil), Elisabetta Manca (Uil Trasporti) e Gianluca Langiu (Fit-Cisl).

© Riproduzione riservata