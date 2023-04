Dalla Regione in arrivo 7,5 milioni di euro, stanziati nell’ultima Finanziaria, per la realizzazione dei serbatoi di accumulo della risorsa idrica a uso potabile e opere idrauliche connesse nei comuni di Dorgali, Bari Sardo, Baunei e Ploaghe, la cui attuazione è affidata a Opere e Infrastrutture della Sardegna.

«Considerato il particolare periodo storico che stiamo attraversando, in cui l’adattamento ai cambiamenti climatici impone l’adozione di misure che abbiano lo scopo di garantire l’approvvigionamento idrico potabile anche in situazioni di criticità dovute a periodi siccitosi, è necessario intervenire – dichiara l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Perluigi Saiu – per la realizzazione di una serie di opere, su scala locale, in grado di potenziare la capacità di accumulo dell’acqua ad uso potabile e di ottimizzare la distribuzione verso le utenze».

Il 16 marzo Saiu ha incontrato i sindaci dei Comuni destinatari degli interventi e OIS in una riunione operativa per definire i percorsi per la realizzazione dei serbatoi.

«Parliamo di un’esigenza particolarmente sentita nei comuni costieri e a vocazione turistica a causa del notevole aumento del fabbisogno durante il periodo estivo che richiede quindi una maggiore capacità di stoccaggio della risorsa idrica, che sarà possibile con la realizzazione dei serbatoi».

