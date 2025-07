Il Parco di San Gavino a Porto Torres sta per essere riqualificato grazie al finanziamento della Regione Sardegna, su richiesta dell’onorevole Valdo Di Nolfo e con l’interessamento di Francesco Pintus, cittadino turritano impegnato in politica e già membro dell'ufficio di gabinetto dell’assessorato Regionale del Personale e dell’Innovazione. Un progetto che trasformerà l'area in uno spazio moderno e completamente accessibile, all'insegna dei più alti standard di qualità e inclusività.

Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo e Francesco Pintus commentano così: «Grazie a questo finanziamento, l’amministrazione comunale di Porto Torres ha avuto l'opportunità di riprogettare un luogo che sarà davvero al servizio della comunità, capace di accogliere bambini, famiglie, giovani, anziani e persone con disabilità. Il Parco di San Gavino diventerà un punto di riferimento per la vita cittadina, con giochi inclusivi, pavimentazione antitrauma, materiali ecocompatibili e tecnologie moderne, tutto nel pieno rispetto dell’ambiente.» Il progetto prevede, tra le altre cose, l'installazione di strutture multifunzionali che integrano gioco, movimento e stimolazione sensoriale. Dalle altalene accessibili al trampolino a livello terreno, dal sommergibile interattivo al delfino inclusivo: ogni elemento sarà pensato per garantire la sicurezza e la partecipazione di bambini con differenti abilità motorie, cognitive e sensoriali. Un'attenzione particolare è stata dedicata alla sostenibilità ambientale: tutte le attrezzature sono realizzate con materiali riciclabili provenienti da fornitori certificati, resistenti alle intemperie e al passare del tempo. La pavimentazione in gomma colata è progettata per assorbire gli urti, prevenendo i traumi, e rispetta le più recenti normative europee.

«La Regione Sardegna sostiene con entusiasmo questo intervento – concludono Di Nolfo e Pintus – che punta a restituire dignità agli spazi pubblici e migliorare il benessere della cittadinanza. Un'attenzione particolare va alle nuove generazioni, per le quali stiamo creando uno spazio funzionale e accessibile, affermando il diritto universale al gioco. Il Parco di San Gavino rappresenta un pezzo fondamentale di un progetto più ampio di riqualificazione urbana portato avanti dalla giunta di Massimo Mulas, volto a rispondere alle esigenze dei cittadini di Porto Torres e a segnare il cammino verso una Sardegna più giusta, accessibile e sostenibile.»

