Polizia locale in campo ad Alghero con controlli a tappeto sul rispetto delle norme di igiene urbana e decoro cittadino.

Negli ultimi giorni sono state oltre 30 le sanzioni applicate tra pubblici esercizi, attività commerciali e privati cittadini: verifiche mirate a suolo pubblico, ecobox, esposizione dei rifiuti, uso improprio dei cestini stradali. Nel dettaglio, quindici attività sono state multate per cattiva gestione degli ecobox, maleodoranti e privi di manutenzione: 250 euro la sanzione per ciascun concessionario.

Dieci cittadini hanno ricevuto una multa da 200 euro per aver depositato rifiuti domestici nei cestini gettacarte. Contestate anche violazioni per occupazione abusiva di suolo pubblico commerciale e per il mancato rispetto delle superfici autorizzate.

Due campeggiatori abusivi sono stati sanzionati con 500 euro a testa.

Parallelamente la città festeggia il record del 74,9% di raccolta differenziata, ma l’Amministrazione guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto intensifica la lotta contro comportamenti incivili, più frequenti in estate. «Stiamo portando avanti un’importante opera di trasformazione della sicurezza urbana – spiega il sindaco – con l’obiettivo di garantire vivibilità e rispetto delle regole».





© Riproduzione riservata