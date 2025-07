No, non è vero che al Brotzu c’è «più di una decina di bambini gravissimi e un sacco di adulti» ricoverati per intossicazione da botulino. Questo viene riportato in un messaggio audio di whatsapp che ha iniziato a dilagare sulle chat di mezza Sardegna dopo la pubblicazione della notizia su Unionesarda.it. Ma è falso.

I ricoveri al momento sono sei in tutto: tre al Brotzu, due al Policlinico Duilio Casula di Monserrato e uno al Gemelli di Roma. In quest’ultimo caso si tratta di un undicenne che si trovava in Rianimazione al Brotzu, per il quale è stato disposto il trasferimento. Nel pomeriggio nella Neurologia dello stesso ospedale è entrato anche il compagno della madre del bambino, assieme a un altro uomo.

Il quadro non è semplice ma gli allarmismi vengono respinti con forza dai medici impegnati nelle cure.

L’audio di Whatsapp prosegue mettendo in guardia gli utenti dell’Ogliastra perché qui si è spostata la carovana della manifestazione che comprende anche un chiosco di street food nel quale sarebbero stati acquistati gli alimenti contaminati. Ma anche su questo passaggio va fatta chiarezza: la fonte del batterio sarebbe stata individuata (tutti i pazienti hanno dichiarato di aver mangiato guacamole) e non è legata a tutte le attività che fanno parte della manifestazione.

