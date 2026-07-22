Novità nelle ultime ore per le vie di Gonnostramatza. A partire dalla giornata di martedì 21 luglio, infatti, la popolazione potrà usufruire del nuovo ponte pedonale che attraversa il Rio Mannu. Un’infrastruttura strategica e fondamentale per Gonnostramatza, che collega i rioni de “Su Ciau” e “Su Ciadeddu”, e permetterà di raggiungere direttamente alcuni servizi fondamentali, come l’ambulatorio, la farmacia e le principali attività commerciali.

I lavori, partiti nel settembre del 2024, hanno riguardato la ricostruzione completa del ponte. Per il momento l’apertura è provvisoria e circoscritta ad una parte dell’intera opera; sarà nuovamente possibile fruire del passaggio pedonale, mentre è vietato l'accesso a biciclette e motocicli.

«Questa però non è ancora la fine dei lavori – dichiara la sindaca Federica Piras - anche quella arriverà, ma è un primo passo concreto verso un ritorno alla normalità. Quanto prima possibile, restituiremo alla comunità il nuovo ponte completo e sicuro».

© Riproduzione riservata