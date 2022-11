Ad Abbasanta attentato incendiario contro un ex carabiniere, originario del paese.

Nella notte è stata data alle fiamme l’auto del militare, 53enne, oggi in pensione.

L’allarme è scattato intorno alle tre del mattino quando alla sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Oristano è arrivata la richiesta di intervento per l’incendio di un Suv, parcheggiato in via dei Martiri della Libertà.

Il tempestivo intervento di una squadra del distaccamento di Abbasanta ha limitato i danni.

I vigili hanno effettuato attente verifiche sull’auto e nelle vicinanze del luogo in cui era stata parcheggiata la sera prima e hanno trovato tracce di un innesco.

Nessun dubbio sull’origine dolosa dell’incendio.

I carabinieri di Ghilarza e del comando provinciale hanno subito avviato le indagini per fare piena luce sull’accaduto.

I militari hanno sentito a lungo il loro ex collega: sembra che il 53enne non abbia sospetti particolari.

Inoltre i carabinieri stanno visionando anche i i filmati di alcune telecamere della zona per cercare ulteriori tasselli.

