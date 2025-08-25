Basta fare una simulazione. Trovare un posto in aereo per raggiungere lo scalo di Milano-Linate da Cagliari, Olbia e anche Alghero è praticamente impossibile. Questo è il quadro in un momento di picco delle partenze verso il Continente.

Era facilmente immaginabile che in questo periodo dell'anno si potesse verificare il problema. E così è stato con non pochi disagi per i sardi che devono raggiungere il capoluogo lombardo per motivi di salute o di lavoro.

Sino al 2 settembre è una vera impresa viaggiare verso il capoluogo lombardo.

«Una situazione insostenibile», secondo Giomaria Cuccu, della segreteria della Uil sarda.

