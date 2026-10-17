Un uomo di 48 anni di Tula è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale per rapina ed estorsione. I reati erano stati commessi a Roma nel 2022, nella zona del Colosseo, dove l’uomo si presentava come figurante indossando il costume da centurione romano, operando abusivamente con un complice per avvicinare i turisti mostrando alcune foto ricordo.

I visitatori, sotto minaccia, venivano costretti a pagare grandi somme di denaro, alcune prelevati dagli sportelli Atm dove venivano scortati per assicurarsi i contanti.

Il quarantottenne è stato rintracciato a Iglesias dai militari, in collaborazione con i colleghi della stazione locale, all'interno di una comunità terapeutica del posto, dove si trovava temporaneamente ospite. In precedenza, l'uomo era stato già segnalato all'Autorità Giudiziaria dai Carabinieri di Tula a causa di diversi episodi di escandescenza, minacce nei confronti della madre e atti di autolesionismo.L’uomo arrestato si trova nel carcere di Uta.

© Riproduzione riservata