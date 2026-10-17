Via Porcu a Quartu si prepara a trasformarsi in un jazz club all'aperto con la strada chiusa al traffico per cinque giorni, da martedì a sabato prossimi, con musica e degustazioni. L'occasione è il festival “Arenas mediterranean jazz lab”con seminari di strumenti jazz tenuti da musicisti internazionazionali. La sera allievi e docenti si incontreranno per le jam session a cui tutti potranno unirsi. Saranno presenti anche cantine e birrifici e la strada si trasformerà con tavolini e sedie.

Sarà chiuso alle auto il tratto tra via Marconi e via Venezia dalle 16 alle 21 con direzione obbligatoria in via Cavour all'incrocio con via Porcu e in via Trento all'incrocio con via Bergamo. Il festoval apre le inziative di autunno del Centro commerciale naturale di via Porcu. Stamattina ha preso il via l'abbellimento della strada “Arruga Froria”.

La via si fa bella con striscioni di fiori, in tutto dodici che saranno sistemati lungo tutta la via, partendo da via Marconi e fino a piazza XXVIII Aprile. L’installazione resterà fino a Natale quando poi sarà arricchita con luminarie particolari realizzate apposta per l’occasione.

Alla settimana musicale seguirà la decorazione di tutta la via per Is Animeddas con scheletri, pipistrelli, zucche e ragnatele che appariranno nelle vetrine dei negozi con premi per i migliori travestimenti horror. Novembre porterà invece la seconda edizione di Tramudas in collaborazione con l’associazione Sa Corbula. Nei negozi saranno distribuiti ai clienti uno smurzu tradizionale come panadine e culurgiones. Seguiranno poi tutte le iniziative di Natale.

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