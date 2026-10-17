L'aromaterapia come cura palliativa, per migliorare la qualità di vita del paziente. La Asl di Oristano si prepara a introdurre questa novità all'hospice. Ecco perché organizza un corso formativo dedicato agli operatori sanitari. L’evento si terrà a Oristano, nella sala Coworking di via Vittorio Emanuele II, al civico 36, in due edizioni della durata di 8 ore ciascuna, rispettivamente lunedì 26 e martedì 27 ottobre.

Il programma del corso prevede l’illustrazione delle cure complementari e dell’aromaterapia nell’ambito delle cure palliative, la presentazione dei materiali utilizzati, tra cui oli essenziali, miscele, diffusori e colluttori, la presentazione dei protocolli operativi e del progetto per l’utilizzo di questi strumenti, l’utilizzo del piano aromaterapico personalizzato e una dimostrazione del massaggio delle varie parti del corpo con gli olii essenziali.

«L'aromaterapia è un supporto integrativo utile in cure palliative per migliorare la qualità di vita del paziente», spiega il direttore dell’hospice Giuseppe Obinu, «responsabile scientifico del corso - Le linee guida dell’Istituto Superiore di sanità ne suggeriscono l’utilizzo come trattamento complementare alle cure convenzionali: gli oli essenziali, tramite inalazione o massaggi, aiutano a ridurre ansia, insonnia, nausea e percezione del dolore».

«La missione dell’hospice è quella di “prendersi cura” del paziente e della sua famiglia, con una grande attenzione al suo benessere psicologico e fisico», afferma la direttrice generale della Asl di Oristano Grazia Cattina, «in questo senso, conoscere e introdurre questa terapia come supporto alle cure palliative rientra nella filosofia di questa struttura, che utilizza tutti gli strumenti a disposizione in ambito per aiutare il paziente a raggiungere il massimo sollievo possibile».

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