L'avventura di tre ragazzini che si imbattono in una mappa scomparsa affiorata dal passato e le loro peripezie tra enigmi, misteri, labirinti e figure misteriose sono gli ingredienti de "La mappa perduta. Mistero a San Saturnino", il libro per ragazzi scritto dall'autrice veneta Stella Nosella ed illustrato dall'artista sarda Evelise Obinu pubblicato da Camena Edizioni che sarà presentato giovedì 22 ottobre alle 17,30 nella Basilica di San Saturnino a Cagliari.

L'avventura dei protagonisti inizia proprio nella Basilica. I tre finiscono sottoterra e grazie a una mappa misteriosa che li guida nel percorso, iniziano ad esplorare il sottosuolo tra cunicoli, passaggi segreti e scorci ancora oggi presenti.

Il libro, rivolto ai bambini dai sei anni in su, è un viaggio alla scoperta della storia, dell'archeologia di Cagliari e della Basilica di San Saturnino: una 'mappa', come quella dei protagonisti, che si potrà utilizzare per conoscere meglio le origini di Cagliari e le curiosità di uno dei suoi monumenti più suggestivi.

Accanto al racconto, infatti, è stata inserita una sezione didattico-divulgativa illustrata, con i testi curati dal personale della Basilica, nella quale San Saturnino e i tre protagonisti raccontano la Basilica, la sua storia e i tanti segreti ancora nascosti tra le sue pietre.

Il progetto nasce su iniziativa della Direzione regionale Musei nazionali Sardegna ed è stato realizzato in collaborazione con Tuttestorie e con il contributo del Comune di Cagliari e pubblicato in accordo con In altre parole, Agenzia Letteraria e servizi editoriali di Angela Catrani. Giovedì 22 ottobre alla Basilica di San Saturnino le due autrici incontreranno grandi e piccini per 'raccontare' la genesi del libro e tutte le curiosità che custodisce.

Saranno presenti la dirigente della Direzione regionale Musei nazionali Sardegna Melissa Ricetti e la direttrice della Basilica di San Saturnino Patrizia Tomassetti.

(Unioneonline)

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