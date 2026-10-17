Portare la cultura della prevenzione sul territorio, offrendo alla cittadinanza un'importante occasione di informazione, screening e confronto, ma anche momenti di condivisione e partecipazione. È l’obiettivo dell’iniziativa “La vita va in scena” organizzata dalla sezione sarda dell’associazione “Salute Donna Odv”.

La manifestazione, in programma il 24 ottobre, prevede visite mirate e screening dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. A Dolianova, presso il Centro Radiologico, saranno disponibili ecografie mammarie e tiroidee e visite cardiologiche. A Serdiana si potranno invece effettuare consulti con nutrizionisti e dermatologici e sottoporsi ad ecografie mammarie.

Dalle 11.30 alle 13, a Serdiana, si terrà inoltre un simposio dedicato ai ragazzi, incentrato sul tema degli stili di vita e della prevenzione.

La giornata proseguirà al teatro parrocchiale di San Salvatore. Dalle 18 alle 19.30 sarà protagonista la musica con lo spettacolo canoro del World Music Choir. Dalle 19.30 alle 20.30 seguirà un momento istituzionale e di approfondimento con la partecipazione della dottoressa Francesca Bruder, direttore scientifico della sezione Sardegna e della presidente Rita Grazietti. La giornata si concluderà con una cena solidale.

© Riproduzione riservata