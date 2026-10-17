Una maratona dal 25 settembre all’11 ottobre, con circa 2.500 presenze complessive. Più che soddisfatti gli organizzatori dell’edizione 2026 delle Longevity Weeks Costa Smeralda, la manifestazione promossa dal Consorzio Costa Smeralda in partnership con Smeralda Holding e con il patrocinio del Comune di Arzachena, manifestazione che ha trasformato Porto Cervo in un laboratorio dedicato alla qualità della vita, alla prevenzione e alla cultura della longevità.

Per oltre due settimane, il pubblico ha potuto partecipare a ricco programma di attività sportive, discipline olistiche e incontri dedicati alla divulgazione scientifica, all’alimentazione, all’innovazione tecnologica e alla finanza, con il contributo di ricercatori, medici, imprenditori, divulgatori e professionisti di diversi settori.

«Le Longevity Weeks Costa Smeralda rappresentano un passo concreto per ampliare la stagione turistica, offrendo nuove esperienze per vivere il territorio anche in primavera e autunno», commenta Mario Ferraro, vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda e CEO di Smeralda Holding.

«Il tema della longevità ci permette di posizionare la Costa Smeralda come un luogo in cui ambiente, stile di vita e benessere promuovono una migliore qualità della vita. È una prospettiva profondamente legata all'identità della Sardegna, che trova forza nella collaborazione tra imprese, istituzioni e comunità scientifica. Il nostro obiettivo è dare continuità a questo progetto, consolidando un’offerta di qualità capace di attrarre nuovi flussi e generare opportunità e contenuti per il territorio, a beneficio sia dei visitatori sia dei residenti».

Le attività sportive diffuse sul territorio hanno coinvolto oltre 650 atleti e appassionati. Forte dei risultati raggiunti, il progetto guarda alle prossime edizioni con l’obiettivo di consolidare il ruolo della Costa Smeralda come luogo di incontro e confronto internazionale sui temi della longevità e della qualità della vita.

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