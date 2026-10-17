Rimpatri diretti via mare dalla Sardegna all'Algeria, anche attraverso il collegamento mercantile attivo tra il porto di Cagliari e il Paese nordafricano, l'Algeria: è una delle soluzioni per affrontare «l'emergenza degli sbarchi illegali» sulle coste sarde proposte dal deputato cagliaritano di FdI Salvatore Deidda in una «formale lettera» alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e a quello degli Esteri Antonio Tajani.

Presidente della commissione Trasporti della Camera, Deidda sottolinea che «la risposta non può continuare a essere il trasferimento dei migranti dal Sud Sardegna a Olbia per poi tentare di imbarcarli verso Livorno o Civitavecchia, scaricando tensioni e problemi di ordine pubblico su altri territori e sui vettori civili».

(Unioneonline)

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