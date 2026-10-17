Ha aspettato Matteo Renzi anche oltre l’orario fissato per la sfida nuoto-maratona. Poi alle 11 e 5 minuti di sabato 17 ottobre Roberto Vannacci si è tuffato da solo nel mare da favola di Costa Rei.

«Non mi piace vincere così, ma Renzi non si è visto. Tra l’altro la sfida era stata lanciata da lui». Quattro bracciate, sino all’ultima boa che delimita la corsia dello stabilimento Chaplin, non distante dallo Scoglio di Peppino.

Quindi i selfie con i curiosi - almeno una cinquantina - che hanno animato la spiaggia. «Renzi - ha concluso Vannacci - aveva detto che se avesse perso il referendum avrebbe lasciato la politica. In 10 anni non è cambiato».

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