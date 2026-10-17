Sassari, soggiorni studio all'estero: gli studenti del Canopoleno si raccontano ai compagniDalla Spagna alla Svezia: foto e video dei ragazzi per condividere le sfide e il valore umano della mobilità internazionale vissuta nell'ultimo anno
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Il Liceo Canopoleno ha preso parte agli Erasmus Days 2026 con un incontro ricco di contenuti e testimonianze, rivolto a docenti e studenti delle classi seconde, terze e quarte dei licei. L’iniziativa, inserita nel progetto Erasmus+ KA121 “ErasMove”, ha offerto un momento di informazione, confronto e condivisione sulla mobilità internazionale.
Il cuore della mattinata è stato rappresentato dalle testimonianze delle alunne e degli alunni che, nello scorso anno scolastico, hanno trascorso un periodo di studio all’estero presso scuole partner di diversi Paesi europei, tra cui Belgio, Spagna, Ungheria e Svezia, grazie al programma Erasmus+.
Gli studenti hanno raccontato con partecipazione la propria esperienza nelle diverse realtà scolastiche europee, soffermandosi sulle difficoltà incontrate, sulle competenze acquisite e sul valore personale del confronto con culture, abitudini e contesti familiari diversi dai propri. I loro interventi sono stati accompagnati da video, fotografie e materiali multimediali realizzati durante il periodo di mobilità, offrendo ai compagni un quadro concreto e autentico di ciò che significa vivere un progetto Erasmus.
I docenti referenti hanno illustrato obiettivi, modalità di partecipazione, criteri di selezione e opportunità formative dei percorsi di mobilità, sottolineandone il valore educativo e umano. Il rettore del Canopoleno, Stefano Manca, ha evidenziato come «le esperienze Erasmus rappresentino un'occasione concreta di crescita: consentono agli studenti di misurarsi con nuove lingue, culture e modalità di studio, sviluppando autonomia, apertura mentale e consapevolezza europea».