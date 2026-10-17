Nuove regole per l’ufficio Servizi Sociali di GonnosnòAccesso esclusivo su prenotazione per garantire un servizio migliore. Attivi i canali telefonici e telematici per fissare i colloqui
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Cambia la modalità di ricevimento al pubblico dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gonnosnò. Dallo scorso 14 ottobre, infatti, la cittadinanza, potrà essere ricevuta esclusivamente previo appuntamento, “al fine di garantire un’adeguata organizzazione del servizio e una migliore gestione delle richieste dell’utenza”, come si legge nell’avviso pubblico dell’ente. Per fissare un appuntamento o per eventuali informazioni, è possibile contattare l’Ufficio telefonicamente (numero 0783 028434), e-mail (indirizzo serviziosociale@comune.gonnosno.or.it) o via PEC (protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it).
Le eventuali istanze, comunicazioni e richieste potranno essere trasmesse tramite e-mail o PEC, oppure presentate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune.