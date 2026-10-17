La vacanza è finita in dramma. Un turista tedesco di 69 anni è morto oggi pomeriggio dopo aver accusato un malore improvviso a Cala Mariolu, sulla costa di Baunei. L’ha stroncato un sospetto infarto.

Intorno alle 12.30, l’uomo si trovava in spiaggia quando si è accasciato. Immediato l’allarme lanciato da chi gli stava vicino. Il turista è stato caricato a bordo di un’imbarcazione che ha raggiunto Cala Gonone: decine di minuti di traversata in condizioni di assoluta urgenza.

Durante il tragitto, i tentativi di rianimazione non si sono mai fermati e, sebbene al porticciolo della frazione di Dorgali sia intervenuto anche il personale di un’ambulanza, per il 69enne non c’era più nulla da fare.

La centrale operativa del 118 aveva allertato anche l’elicottero Echo Lima 1 decollato dalla base di Olbia. Il mezzo aereo ha raggiunto la zona ed è atterrato al campo sportivo di Dorgali.

Tutto inutile: dopo aver avuto comunicazione del decesso del turista, l’equipaggio è rientrato alla base senza paziente a bordo.

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