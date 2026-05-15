Xi a Trump: Cina e Usa devono evitare la 'trappola di Tucidide' e affrontare le sfide globali

(Agenzia Vista) Pechino, Cina, 15 maggio 2026 "Tutto il mondo sta guardando il nostro incontro. Attualmente, una trasformazione mai vista in un secolo sta accelerando in tutto il mondo e la situazione internazionale è fluida e turbolenta. Il mondo è arrivato a un nuovo bivio. La Cina e gli Stati Uniti possono superare la trappola di Tucidide", così il Presidente della Cina Xi Jinping durante il bilaterale col Presidente degli Usa Donald Trump. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev